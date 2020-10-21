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  • Dericilerden 170 ülkeye 1 milyar dolara yakın ihracat
21 Ekim 2020 Çarşamba 00:06 | Son Güncelleme:

Dericilerden 170 ülkeye 1 milyar dolara yakın ihracat

Dericilerden 170 ülkeye 1 milyar dolara yakın ihracat

Türk deri sektörü, ocak-eylül döneminde 170'in üzerinde ülkeye deri ihracatı gerçekleştirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, salgın şartlarına rağmen ihracatı artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke Almanya, Rusya, İtalya, Irak ve İspanya oldu” dedi. Şenocak, 9 ayda ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşmesine rağmen 989 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

YÜKSELİŞ BAŞLADI

Eylülde Avrupa Birliği’ne ihracatta yüzde 3 artış elde ettiklerini kaydeden Şenocak, şunları söyledi: “Afrika’ya ise yüzde 6 artış yakaladık. Yıl sonu ihracatının yüzde 10-15 arasında bir düşüşle 1.4-1.5 milyar dolar aralığında olacağını öngörüyoruz.” 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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