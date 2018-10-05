Çivril’ de hünnap hasadı yapıldı

Meyvesi taze ve kuru şekilde tüketilen ayrıca çayı reçeli de yapılan hünnabın hasadına Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Çivril Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ile üreticiler katıldı İl Müdürü Erkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çivril ilçesinde yaklaşık 7 dekar üzerinde 300 ağaçtan fazla dikili, kapama bir hünnap bahçesinde bulunmaktayız. Hünnap yetiştiriciliği kentimizde yaklaşık 132 dekar alanda yetiştirilmektedir. Çivril Gümüşsu mahallemizde 100 dekar, Tavas ilçemizde 25 dekar ve Merkezefendi ilçemizde 7 dekar mevcut bulunmaktadır. Hünnap bitkisi özellikle çiftçimizin iyi bir gelir kaynağıdır. Gümüşsuyu mahallemizde yaklaşık 300-350 yıldan beri hünnabın yetiştirildiği söylenmektedir. Hünnap özellikle yaş ve kurutulmuş olarak tüketilmekte, hoş ve lezzetli olan birçok hastalığa iyi geldiği söylenen bir bitkidir” dedi.

Hasat yapılan hünnap bahçesinin üreticisi Hasan Bulut ise, “Hünnap meyvesi ile ilgili 15 yıllık bir çalışmam var. Bunların fidanlarını kendim üretiyorum, şuandaki mevcut bahçemin seti 11 yıllık bir başlangıcı var, bu ağaçların çok iyi meyve tutumu olup mevcut ağaç miktarı 250 ile 300 civarındadır, pazarlamasını yöresel olarak pazarcılara pazarlıyoruz, Fiyatları 4 lira ile 6 lira arasında değişmektedir, dolayısıyla çok güzel bir meyve, sağlık yönünden çok değerli bir bitki, genellikle baharatçılarda satılan meyve türüdür” diye konuştu.

(İHA)