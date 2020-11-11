Ayakkabıda yeni teknoloji ve ürünler sahneye çıkıyor

YSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, 18-21 Kasım arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

20 BİN KİŞİ KATILACAK



Bu yıl 63. kez sektörü buluşturacak olan fuarda, sektöre dair yeni ürün ve teknolojiler görücüye çıkarılacak. 500’ün üzerinde firmanın ayakkabı makineleri, aksesuarlar, tekstil ürünleri, kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine dair ürünlerini sergileyeceği fuarı, 20 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, fuar süresince gerçekleştireceği B2B ikili iş görüşmeleriyle, küresel arenadaki ağırlığını bir üst seviyeye taşıyacak.

2 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ



150 milyar dolarlık dünya ayakkabı pazarındaki rolünü belirginleştiren Türk ayakkabı sektörü, ayakkabı yan sanayinin de katkısıyla 2023 yılında 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor. Fuara girişlerde HES kodu sorgulanacak.