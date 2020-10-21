Ayakkabıda dev buluşma Antalya'da

100 Türk ayakkabı üreticisi, Rusya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcıyla yeniden buluşacak. Ekspohoes CEO’su Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu söyledi. Demir, Ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin alt üst olduğu bir dönemde tüm önlemlerimizi alarak bine yakın yabancı profesyoneli ağırlayacağız. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.