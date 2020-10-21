21 Ekim 2020 Çarşamba 00:04 | Son Güncelleme:
Ayakkabıda dev buluşma Antalya'da
Türk ayakkabı sektörünün küresel pazarlara açılan kapısı Eksposhoes, 9'uncu fuarını 28-30 Ekim tarihleri arasında Antalya'ya düzenleyecek.
100 Türk ayakkabı üreticisi, Rusya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcıyla yeniden buluşacak. Ekspohoes CEO’su Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu söyledi. Demir, Ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin alt üst olduğu bir dönemde tüm önlemlerimizi alarak bine yakın yabancı profesyoneli ağırlayacağız. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.