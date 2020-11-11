  • $8,1569
  • 9,6707
  • 492.483
  • 1243
11 Kasım 2020 Çarşamba 00:41 | Son Güncelleme:

AB'ye 925 milyon dolarlık Türk mobilyası

AB'ye 925 milyon dolarlık Türk mobilyası

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yılın 10 aylık döneminde 4.47 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Toplam ihracatın 2.76 milyar dolarlık bölümünü mobilya oluştururken, verilere göre AB ülkelerine geçen yıla göre yüzde 3.8’lik artışla 925 milyon dolarlık mobilya satışı yapıldı. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Mısır, Gürcistan, Rusya ve Suriye gibi komşu ve yakın ülkelere ise 765.4 milyon dolarlık mobilya ihraç edildi.

<p>BirGün Gazetesi koronavirüs tedavisi gören Gazeteci Ahmet Kekeç'e rezil bir saldırı gerçekleştird

Albayrak: Bunlar ülke birliğini zehirleyen enfeksiyon tiplerdir

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe'den Anıtkabir'e yolculuğu

Yozgat'ta inşaat kazısında yeraltı mağarası bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.