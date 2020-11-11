AB'ye 925 milyon dolarlık Türk mobilyası

Toplam ihracatın 2.76 milyar dolarlık bölümünü mobilya oluştururken, verilere göre AB ülkelerine geçen yıla göre yüzde 3.8’lik artışla 925 milyon dolarlık mobilya satışı yapıldı. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Mısır, Gürcistan, Rusya ve Suriye gibi komşu ve yakın ülkelere ise 765.4 milyon dolarlık mobilya ihraç edildi.