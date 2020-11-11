11 Kasım 2020 Çarşamba 00:41 | Son Güncelleme:
AB'ye 925 milyon dolarlık Türk mobilyası
İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yılın 10 aylık döneminde 4.47 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Toplam ihracatın 2.76 milyar dolarlık bölümünü mobilya oluştururken, verilere göre AB ülkelerine geçen yıla göre yüzde 3.8’lik artışla 925 milyon dolarlık mobilya satışı yapıldı. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Mısır, Gürcistan, Rusya ve Suriye gibi komşu ve yakın ülkelere ise 765.4 milyon dolarlık mobilya ihraç edildi.