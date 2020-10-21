300 e-ticaret sitesinden dijital pazarlama atağı

IdeaSoft müşterileri, bu çözüm ortaklığı sayesinde dijital pazarlama araçlarını iş süreçlerine dahil ederek yoğun rekabette öne çıktılar. İşbirliğiyle 300 e-ticaret sitesi, Google reklam yönetimi, sosyal medya reklam yönetimi ve veri analizi hizmetlerinden faydalandı.

YÜZDE 71’İ KULLANIYOR



KOBİ’lerin yüzde 71’inin ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullandığına dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Dijital pazarlamayı doğru kullanan işletmeler satışlarını katlıyor. IdeaSoft ile ortaklığımızla 300 e-ticaret sitesine dokunduk. Bu e-ticaret siteleri, dijital pazarlama bütçelerini etkin bir şekilde yönetebiliyor” dedi.