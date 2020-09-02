2 bini aşkın markadan 7 trilyon dolarlık buluşma

Düzenlediği fuar organizasyonlarıyla Türk gıda sektörünün tüm süreçlerini yakından tanıyan CNR Holding, bu alandaki deneyimiyle CNR Food İstanbul’u hayata geçirecek. CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, 25 - 28 Kasım tarihlerinde, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde misafirlerini ağırlayacak.

TİCARETE YENİ BOYUT



Dünyada 7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan gıda sektörünün fuarda bir araya geleceğini belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, 80 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan fuarda, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2 binin üzerinde markayı misafir edeceklerini söyledi. Erem, şunları söyledi: “Avrasya’nın en büyük gıda fuarını organize ediyoruz. CNR Food İstanbul’u bu yıl, iç ve dış piyasadan 80 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımız, oluşturacağı iş hacmiyle Türk gıda sektörünün global ticaretine yeni bir boyut kazandıracak. CNR Food İstanbul, uzun soluklu anlaşmalarının imzalanacağı B2B iş görüşmelerine de ev sahipliği yapacak.” En önemli sektörler arasında yer alan Türk gıda ve içecek sektörü, CNR Holding tarafından düzenlenecek CNR Food İstanbul’un katkısıyla yeni pazarlara açılacak.

5 BİN GIDA ALICISI



Söz konusu fuar İtalya, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İran, Irak, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Cezayir, Tunus, KKTC, Azerbaycan ve Rusya’nın da olduğu 146 ülkeden 5 binin üzerinde gıda alıcısını ağırlayacak.

12 MİLYON AŞÇININ USTASI GELİYOR



Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini tek çatı altında buluşturacak fuarın bu yılki sürpriz ismi ise ustaların ustası ünlü şef Thomas A. Gugler. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanlığı göreviyle 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden ünlü şef, fuarda yapacağı ‘Global Trendler ve Sürdürülebilirlik’ başlıklı sunumunda aşçılık mesleğindeki kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik önemli bilgiler de paylaşacak. Fuarda katılımcılarla B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek olan profesyonel ziyaretçiler, Türk gıda firmalarına ihracatlarını artırma imkanı sağlayacak.