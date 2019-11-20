Spor Yazarı Aydın Bayram'dan yeni roman: Boşanalım Aşkım

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, daha önce “Yere Düşen Son Fotoğraf”, “Tetiği Sen Çek” ve “Gözlerini Unutursam Kalbim Kurusun” adlı romanlarını okuyucularıyla buluşturduktan sonra dördüncü kitabını çıkardı.

400 sayfadan oluşan “Boşanalım Aşkım” romanı, aşk duygusunu Buket ve Kıvanç karakterleri üzerinden tasvir ediyor.

“Kalbin pusulası bir kere bozuldu mu, tamir etmek imkânsızdır.

En umutsuz anda gerçekleşen bir karşılaşma,

Sonunda bir şeylerin anlamını bulmanın sevinci,

Hayatındaki boşlukları doldurmanın memnuniyeti,

Ve tabii ki mutlulukla gelen ‘biz’ olma hissi…

Sonrasında,

Bir kadın, bir adam ve sona gelmiş bir evliliğin ucundaki iki yabancı…”



