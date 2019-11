Silah Arkadaşları: Churchill ve Stalin ittifakı hakkında bilinmeyenleri anlattılar

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen, savaşın etkileri ve yaşananlar hafızalarda yankılanmaya devam ediyor.



Savaş sırasında Almanya, İtalya ve Japonya'nın kurduğu Mihver İttifakı'na karşı, Birleşik Krallık, Fransa, Sovyetler Birliği, ABD ve Çin Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı ülkeler Müttefik Devletler ittifakını oluşturmuştu.



Rusya , 7 Kasım 1941'in yıldönümün Moskova'nın Kızıl Meydan'ında geçit töreni yaparak kutlarken, İngiltere, ABD, Kanada ve Dünyadaki diğer Batı müttefikleri de İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlere adıyor.



Ancak Soğuk Savaş dönemi, SSCB ile Batı arasındaki savaş ittifakının unutulmasına neden oldu.



İrlanda'daki University College Cork emekli tarih profesörü ve Sovyet diplomatik, askeri tarihine hakimliği ile bilinen Geoffrey Roberts, 1980'lerin sonlarından bu yana İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB'nin rolü hakkında prolitik kitaplar yazıyor. Kitaplarında Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov, Sovyet lideri Joseph Stalin ve savaşın en ünlü komutanlarından General Georgy Zhukov gibi kilit isimler yer alıyor.



Roberts son olarak Londra'daki Brunel Universitesi Tarih Profesörü Dr. Martin Folly, II. Dünya Savaşı uzmanlarından önde isim Rus tarihçi Dr. Oleg Rzheshevsky ile birlikte, yeni bir kitap yayımladı: : Churchill and Stalin: Comrades-in-Arms During the Second World War. (İkinci Dünya Savaşı Sırasında Silah Arkadaşları: Churchill ve Stalin)



'TARİHİN EN BAŞARILI İTTİFAKI'



Rus yayın organı Sputnik'e konuşan Roberts, Sovyetler Birliği ile Batı müttefikleri arasındaki savaş ittifakının önemini ve bugünkü yansımalarını anlatan yeni kitabından şöyle bahsetti:



''Stalin’in dediği gibi, İngiltere, Sovyetler Birliği ve ABD’nin savaş koalisyonu tarihin en başarılı ittifakıydı. Hitler'i ve Nazileri yenmek için derin, geniş kapsamlı; askeri, siyasi ve ekonomik işbirliği gerekiyordu. Üç müttefik arasındaki siyasi ve ideolojik farklılıklar karmaşıktı. Ama bu durum işbirliğini engellemedi ve her devlet Nazi Almanyası karşısındaki ortak zaferlere büyük katkılarda bulundu. Elbette, zafere asıl katkıda bulunan SSCB idi. İngiltere, ABD ve diğer müttefik devletler, Kızıl Ordu’nun muzaffer ilerlemesini hızlandıran ve Sovyetler Birliği’nin çok ihtiyaç duyduğu maddi yardımda bulundu.''



İKİLİ İLİŞKİLER



Roberts, Folly ve Rzheshevsky kitaplarında, büyük ideolojik anlaşmazlıklarına rağmen, Stalin ve Churchill'in yakın ve samimi bir çalışma ilişkisi kurduklarını belirtiyor.



Bunun nasıl mümkün olduğu sorulduğunda Roberts, ''İkinci Dünya Savaşı Churchill'in önce Nazilere karşıydı ve Hitler'i durdurmak için bir Anglo-Fransız-Sovyet ittifakını savunuyordu. By da Stalin'in takdir ettiği bir duruştu.'' ifadelerini kullanıyor. Roberts'a göre Churchill, kendi adına Sovyet ordusunun ve halkın Alman istilası karşısında verdiği mücadeleye hayran kaldı. Stalin'i savaşçı arkadaşı, silah arkadaşı olarak gördü.



Roberts, Churchill-Stalin ilişkisinin en önemli bağını yazışmaların sağladığını belirtiyor. İki liderin 500'den fazla mesaj alışverişinde bulunduğunu belirtiyor. Roberts'a göre Churchill, Stalin'i görmek için iki kez Moskova'ya uçtu ve iki lider Tahran, Yalta ve Potsdam zirvelerinde yoğun bir şekilde etkileşime girdi. Roberts ayrıca bu yazışma ve konuşma kayıtlarına, kitabında yer verildiğini belirtiyor.



Roberts, iki liderin ilişkisinin daha sonra Soğuk Savaş döneminde birbirilerine katşı olan saygılarını yitirmemelerini sağladığını ifade etti.