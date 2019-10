Kitap Rafı

Seçilmiş Siyaset-Aziz Babuşcu-Ixir-212 s.

Aziz Babuşcu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yaptığı 8 yılı anlatan bir kitap yazdı. “Seçilmiş Siyaset” adını verdiği kitap, siyasetin hayat ve insanla ilişkisini irdeliyor. Ve AK Parti’de siyaset yapmak isteyen gençlere yol gösteriyor.

Marilyn- Norman Mailer-Alfa Yayınları-256 s.

Norman Mailer’ın Marilyn’i, ilk kez 1973 yılında yayınlandı. Büyük bir ilgiyle karşılanan ve Marilyn Monroe’nun ölümü ile ilgili tartışmalara neden olan bu eser, iki kez Pulitzer Ödülü’ne layık bulunan Norman Mailer’ın da yıllar içinde en çok okunan kitaplarından biri oldu. Peki, kimdi Marilyn Monroe? Aşırı dozdan ölen bir melek mi? Gümüş bir cadı mı? Bir hayat âşığı mı? Ölümün korkak sırtlanı mı? Meleksi, masum bir çocuk-kız mı? Yoksa seksi ve kibirli bir aktris mi? Norman Mailer’ın, “Marilyn”inde Marilyn Monroe hakkında yazılan biyografilerden alınan olgular, yazarın şaşırtıcı ve etkileyici üslubuyla birleşiyor ve ortaya eşsiz bir roman biyografi çıkıyor.

Benim Olana Dek-Samantha Hayes-Doğan Kitap-416 s.

Son sayfasına kadar gizemini çözemeyeceğiniz, soluk soluğa okuyacağınız bir kitap... Kendimi bildim bileli ruhumun derinliklerinde saklı bir sızıydı. Bir hastalık gibi bedenimi saran, damarlarımda dolaşan uğursuz bir arzuydu. Tek istediğim anne olmaktı. Çok şey mi istiyordum? Anne olmak için insan katil olmayı göze alabilir mi? Ya da çocuk hırsızı olmayı? Benim Olana Dek son sayfasına kadar gizemini çözemeyeceğiniz, soluk soluğa okuyacağınız bir kitap...

Nehrin Dönemeci- V. S. Naipaul-Can Yayınları-360 s.

Bağımsızlığını yeni kazanan adsız bir Afrika ülkesinde, kıtanın iç bölgelerindeki tenha bir kasabaya taşınan Salim’in hayata tutunma çabasını anlatan Nehrin Dönemeci bu satırlarla açılıyor. V.S. Naipaul bu romanda, tehlikeli derecede cezbedici modern dünyayla kendi geçmişi ve âdetleri arasında kısılıp kalmış bir ülkenin portresini çiziyor. Bir yanda Büyük Adamın zorlamasıyla yaşanan yalan hayatlar, diğer yanda kaos, şiddet, cehalet ve yoksulluk; bağımsızlığın ağır yükü altında ezilen ülke, Salim gibi eğitimli gençleri bile âciz bırakıyor, kaçmak ya da kalmak arasında bir tercih yapmaya zorluyor.

Bir Avuç Toz-Evelyn Waugh-Everest Yayınları-290 s.

Lady Brenda Last, yedi yıldır evli olduğu Tony Last’ten ve aile yadigârı malikânelerindeki günlük hayattan bunalmıştır. Tekdüze yaşantısına Londra sosyetesine katılmakla teselli bulan Brenda, zamanla ailesine sırt çevirip yapmacık bir gençle, John Beaver’la kaçamak yapar. Karısının sadakatsizliğinden başka büyük sarsıntılar da yaşayan Tony Last, her şeyi ardında bırakma kararı alarak uzun, zorlu bir yolculuğa çıkar. Bir Avuç Toz, benzersiz üslubuyla trajedi, komedi ve taşlamanın harmanlandığı bir roman. Yabancılaşmış bir neslin sorunlarını irdeleyen Evelyn Waugh, toplumu ve bireyleri bir arada tutan bağların çözülmesiyle gelen üstü örtülü barbarlığı, sakınmasız bir gözle betimliyor.

Kral Kaybederse-Gülseren Budayıcıoğlu-Remzi Kitapevi-384 s.

Kral Kaybederse, psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun merkezine avcı olduğunu zanneden, ruhu kırık dökük bir erkeği ve onu elde etmek için kendilerinden vazgeçen kadınları koyduğu bir roman. Budayıcıoğlu, Türkiye’deki ilişki biçimlerine ve rollere dair çarpıcı bir psikoterapi romanı kaleme alıyor. Uzun yılların deneyimini Kral Kaybederse'ye sığdıran Gülseren Budayıcıoğlu, romanının eksenine Kenan isimli karakterini koyuyor. Yakışıklı, baştan çıkarıcı, iddiasıyla kendini hemen diğer insanlar arasından sıyıran Kenan, kitap boyunca yaşadıkları ve yaşattıklarıyla başrolde kalmaya devam edecek.

Uykusuzlar-İnci Aral-Kırmızı Kedi-112 s.

İnci Aral Uykusuzlar’da hızlı toplumsal savrulmalardan bireylerin payına düşenleri anlatıyor. Sevinçleri, düşleri, umutları budanan insanlar, hüzünle ve sağır bekleyişler içinde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Hayatın gündemine yalnızlık, kaygı, korku ve kaçınılmaz biçimde uykusuzluklar hâkim olurken kimi içindeki aşkı sıcak tutmaya çabalıyor, kimi gecelerini her şeye rağmen gelecek düşleriyle dolduruyor. İnci Aral her zamanki akıcı, şiirsel anlatımı ve toplumsalla bireyseli iç içe kavrayan yazarlığıyla bitmemiş bir baskı döneminin ürkütülmüş, ezilmiş insanının ruh ve beden acılarına eğiliyor.

Hayali Sotiris Spatharis'in Anıları- Sotiris Spatharis-İş Bankası Kültür Yayınları-224 s.

Hayali Sotiris Spatharis’in Anıları, “suyun öte yanı”ndan bir “Karagiozis” ustasının çocukluk yıllarından hayaliliği bırakmasına kadar olan süreci, yani 1909-1947 arasını kapsamaktadır. Bu dönem aynı zamanda Karagöz’den hareketle gelişen Karagiozis sanatının Yunanistan’daki en parlak yıllarıdır. Karagiozis’in altın çağında usta hayalileri izleyen, onların yardakları olan, birlikte oynayan ve sonradan pek çok yeni hayali yetiştiren Spatharis, bir hayalinin bakış açısından gölge tiyatrosunun tarihi hakkında güvenilir ve çok değerli bir kaynak sunuyor. Spatharis’in anılarında dışarıdan bir gözlemci değil, Karagiozis gösterisinin bir sözcüsü dile geliyor.