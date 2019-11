Fiziğin gizemli yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?

TM Dijital Haber Merkezi

Günümüzün öncü fizik kuramcıları arasında yer alan Carlo Rovelli, “Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders” kitabında fizik alanında gerçekleşmiş olan yedi büyük devrimin gizemlerini farklı noktalarıyla ele alıyor. Dünyada birçok okurun yoğun ilgisini çeken eser, 40’tan fazla dile çevrildi.

Kitabın ilk bölümünde, Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı ele alındı. İkinci bölümde en sarsıcı yönleriyle kuantum fiziğinin ortaya çıkışı, diğer bölümler ise evrenin gizemli fiziğine, evrendeki temel parçacıklara, kuantum çekimine ve olası kara deliklerin oluşumuna ayrıldı. Son bölüm ise, okurları fizik tarihindeki buluşlar hakkında düşünmeye davet ediyor.



Yazara göre “Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders” kitabı, yirminci yüzyılda fizik alanında gerçekleşmiş olan büyük devrimin en belirgin ve büyüleyici yönlerine ve devrimlerin ortaya attığı sorunlara hızlıca göz atmanıza yarayacak.

“Işık ve nesneler bir önceki derste tarif edilen evren içinde hareket eder. Işık, Einstein’ın sezinlediği gibi ışık parçacıkları, fotonlardan oluşur. Gördüğümüz şeyler atomlardan oluşur. Her atom, çevresinde elektronların olduğu bir çekirdektir. Her çekirdek sıkıca bir arada bulunan protonlar ve nötronlardan oluşur. Gerek protonlar, gerek nötronlar daha da küçük parçacıklardan oluşur. Çevremizdeki uzayda hareket eden her şeyi oluşturan unsurlar elektronlar, kuarklar, fotonlar ve gluonlardır. Bunlar parçacık fiziğinin araştırdığı temel parçacıklardır.”