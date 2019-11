Epiktetos'tan 2000 yıllık huzurlu yaşama rehberi: İşte çarpıcı beş madde...

TM Dijital Haber Merkezi

Destek Yayınları tarafından okurlara sunulan ve Aslı Perker tarafından yayına hazırlanan Epiktetos’un “Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir” eseri, 2000 yıllık bir huzurlu yaşam rehberi olma özelliği taşıyor. İnsanın anlam arayışına ışık tutan eser, okuyucuya yaşamla ilgili beş şifre sunuyor.

Epiktetos, milattan sonra 55 yılı civarında bugün Pamukkale olarak bilinen Hierapolis şehrinde doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini Roma İmparatoru Neron’un bakanı Epapheoditus’un kölesi olarak geçirdi. Bu yüzden Epiktetos, Roma Sarayı içerisinde birçok entelektüelle beraber büyüdü.

Köleyken bile dönemin en önemli stoacı düşünürlerinden biri olan Gaius Musonius Rufus’un öğrencisiydi. Epiktetos, Neron’dan sonra Roma İmparatorluğuna geçen Domityan tarafından sahibi idam edilince özgür kalıyor. Roma’da felsefe derslerine devam ediyor.

“DÜNYA İNSANI” TERİMİNİ İLK KULLANAN KİŞİ

Epiktetos, “dünya insanı” terimini ilk kullanan isimlerden bir tanesidir. Ona göre bu kavram, bir yere ait olmamakla ilgili olduğu gibi, dünyanın içinde her yerde kendine bir yer bulabilmek, orada yaşayabilmek, yalnız hissetmemekle alakalıdır.

Filozofa göre insanların yaşamak, özgürlük ve mutluluk kadar gerçeği bilme hakları vardır. Hayatı boyunca gerçeği aramış, etrafında da gerçeği arayanları barındırmıştır. Ayrıca haklı olmaktansa gerçeği bulmayı tercih eder.

İŞTE EPİKTETOS’A GÖRE YAŞAMIN BEŞ ŞİFRESİ

“Anı yaşa. Detaylarına dikkat et. Karşındaki kişiye cevap ver, o an yapman gerekenleri yap ve karşılaştığın zorluklarla mücadele et. Kaçma. Gerçekten yaşamak zamanıdır. İçinde olduğun an tam olarak yaşamak zamanıdır

Hayata karşı bir yemek davetinde nasıl davranırsan öyle davranman gerektiğini unutma. Sana yemek mi sunuldu? Elini uzat, kibarca al ve ye. Yemek yanından mı geçti? Sakın uzanıp durdurmaya çalışma. Henüz yemek gelmedi mi? Sen onu arama, sana gelene kadar bekle.”