28 Eylül 2020 Pazartesi 21:35 | Son Güncelleme:
Zynga duyurdu! FarmVille tarih oluyor
Dünyanın en bilindik oyun geliştiricilerinden Zynga, popüler oyunlarından FarmVille'in fişini çekeceğini duyurdu.
Zynga, popüler oyunlarından FarmVille'in fişini çekeceğini duyurdu. Bu duyuru, bağımsız olarak verilmiş bir karar yerine bir zorunluluk. Çünkü Adobe'un Flash Player'a verdiği desteği kesecek olması, FarmVille'in en temel bileşenini ortadan kaldıracak. Oyunseverler, fenomen hale gelen çiftlik oyununa 31 Aralık'tan sonra erişemeyecekler.