Zynga duyurdu! FarmVille tarih oluyor

Zynga, popüler oyunlarından FarmVille'in fişini çekeceğini duyurdu. Bu duyuru, bağımsız olarak verilmiş bir karar yerine bir zorunluluk. Çünkü Adobe'un Flash Player'a verdiği desteği kesecek olması, FarmVille'in en temel bileşenini ortadan kaldıracak. Oyunseverler, fenomen hale gelen çiftlik oyununa 31 Aralık'tan sonra erişemeyecekler.

