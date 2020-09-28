  • $7,7993
  • 9,1047
  • 471.738
  • 1121.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Eylül 2020 Pazartesi 21:35 | Son Güncelleme:

Zynga duyurdu! FarmVille tarih oluyor

Zynga duyurdu! FarmVille tarih oluyor

Dünyanın en bilindik oyun geliştiricilerinden Zynga, popüler oyunlarından FarmVille'in fişini çekeceğini duyurdu.

Zynga, popüler oyunlarından FarmVille'in fişini çekeceğini duyurdu. Bu duyuru, bağımsız olarak verilmiş bir karar yerine bir zorunluluk. Çünkü Adobe'un Flash Player'a verdiği desteği kesecek olması, FarmVille'in en temel bileşenini ortadan kaldıracak. Oyunseverler, fenomen hale gelen çiftlik oyununa 31 Aralık'tan sonra erişemeyecekler.  

<p>Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr</p>

ABD seçimleri piyasaları nasıl etkileyecek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da kademeli mesai başladı

Yalova'da 900 yıllık ekmek mührü bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.