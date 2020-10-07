Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz: Hayranlar motivasyon artırıyor

Setten fırsat buldukça İstanbul’a geldiğini söyleyen Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakteri ile rol alan Ceren Yılmaz, ‘’Ben tam bir İstanbul âşığıyım. Çekimlerden fırsat buldukça İstanbul’a geliyorum’’ dedi. Hayranlarından sık sık hediye alan Ceren Yılmaz, ‘’Bizim yanımızda olduklarını bilmek motivasyonumuzu artırıyor’’ diye konuştu.