Zorbaya pankartlı ders

YAPTIĞINDAN ÇOK PİŞMAN OLDU



Kastamonu'da 7 ay önce hastasını Devrekani Devlet Hastanesi'nin acil servisine götüren İ.Ç., Doktor Yusuf Mete Gökteke ile tartıştı. Dr. Gökteke'nin suç duyurusunda bulunması üzerine hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldı. İ.Ç. ise arabuluculuk için başvurarak, anlaşma yoluna gitmeyi talep etti. İ.Ç., Dr. Gökteke'nin, bir okula 1500 liralık maddi yardım, 2 gün acil serviste gözlem yapması ve acil servisin girişine özür dileyen bir yazı asması şartlarını kabul etti.

İ.Ç., hatasını affettirmek için iki gün acil serviste çalıştı.

HERKESİN DERS ÇIKARMASI LAZIM



Kendisinden istenilenleri yerine getiren İ.Ç., "Tüm hastalarımızın sağlığı için gece gündüz demeden emek veren başta Dr. Yusuf Mete Gökteke olmak üzere bütün doktorlarımız ve sağlık personeline hak etmediği şekilde davrandığım için üzgünüm, pişmanım. Özür dilerim" yazan pankartı acilin girişine asarak hatasından ders çıkardığını dile getirdi. Dr. Gökteke de "Gerektiğinde canımızı hiçe sayıyoruz. Bir nebze olsun bunların anlaşılabilmesini istedik” dedi.