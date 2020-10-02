Zihni Göktay'a büyük ayıp

Sahnelerin kıymetlisi.

Türk tiyatrosunun klasiklerinden Lüküs Hayat operetinin 25 yıllık demirbaşı.

1973 yılında Şehir Tiyatroları'na giren Zihni Göktay 75'in üzerinde oyunda rol aldı.

Çok sayıda televizyon dizisinde ve sinema filminde oynadı.

1 Ocak 2011’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan (ŞT) emekli oldu.

Ancak sözleşmeli sanatçı olarak oyunlarda rol almaya devam etti.

Lakin, Türk tiyatrosuna bunca emek vermiş büyük ustanın ve kendisi gibi 16 emekli arkadaşının maaşı altı ay boyunca ödenmedi.

Neden diye soruyorum, ‘Hiçbir yetkiliden bir açıklama yok. Her şey güzel olacak diyenler nerede’ diye soruyor usta sanatçı.

‘Biz’ diyor Zihni Göktay, ‘Ciğerci önündeki kedi değiliz ki bir parça et için bekleyelim.’

İşte bu haberin medyada yer alması üzerine belediye yetkililerinden açıklama geldi: ‘Pandemi döneminde tiyatroların tamamı kapalı olduğu için yapılması gereken cüzi ödemeler unutulmuş. Sorunu geçen hafta tespit ettik.’

Bu açıklamanın ardından sanatçıların hesabına 10 bin TL para yatırıldı ancak daha alacakları vardı.

Bir başka belediye yetkilisi ise geri kalan meblağın da yatırılacağını söylüyor.

Bir belediye düşünün ki sanatçısının maaaşını altı ay boyunca ödemeyi unutuyor ve şuçu pandemiye atıyor.

Acaba pandemi var diye, kendi maaşlarını da altı ay boyunca unuturlar mıydı?

YEDİKULE HİSARI RESTORE EDİLİYOR



İstanbul’daki Fatih Belediyesi tarihi Yedikule Hisarı’nda uzun zamana yayılacak bir restorasyon projesi başlattı.

Belediye Başkanı Ergün Turan, bu güzel haberi paylaşmak üzere basın toplantısıyla bizi bilgilendirdi.

İstanbul’un Fatih semti, tarihi ve kültürel varlıklarıyla ülkemizin belki de ‘bir numaralı’ ilçesi.

Bizans’tan Osmanlı’ya saraylar semti olan Fatih, tek başına, Türkiye’nin kültür envanterinin yüzde 10’unu bünyesinde barındırıyor.

Bu bakımdan gözbebeğimiz bir semt.

1600 yaşındaki Yedikule Hisarı ise Bizans ve Osmanlı izleriyle bu mirasın, en özgün örneklerinden biri.

En son 1960 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçen Hisarın adını aldığı ‘yedi’ kulesinden biri bugüne ulaşmadı.

Mevcut altı kulenin ikisi Bizans, diğer dördü Osmanlı zamanında yapıldı.

Revize restorasyon projesi ile kuleler çağdaş koruma anlayışına göre restore edilecek.

Hisarın avlusunda bulunan ve bugün sadece temelleri kalan Suriçi’nin ilk mescidi de ihya edilecek.

Uzun yıllara yayılacak restorasyonlar tamamlandıkça Hisar peyderpey ziyaretlere açılacak, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Oluşturulacak seyir terasıyla turizme kazandırılacak olan Yedikule Hisarı, uluslar- arası bir sanat galerisi ve müzeye de ev sahipliği yapacak.

1. Theodosius’tan Fatih Sultan Mehmed'e, Genç Osman’dan Macar elçisine kadar Yedikule’de izi olan önemli şahsiyetlerin hikayelerinin anlatılacağı bölümler olacak müzede.