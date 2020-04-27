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  3. Zihin açan padişah içeceği demirhindi

Zihin açan padişah içeceği demirhindi

Zihin açan padişah içeceği demirhindi

Osmanlı döneminde padişahların ve paşaların gözde içeceği olan demirhindi şerbetinin faydaları saymakla bitmiyor.

Günümüzde ramazan ayının favori içeceklerinden olan şerbetin bağırsak gazını sökücü, ağız kokusunu giderici, beden ve zihin gücünü artırıcı özellikleri vardır. Bir litre suyu kaynatın ve 20 gram demirhindi meyvesini ekleyin. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa aç veya tok karnına içmeniz gerekir.  


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