22 Ekim 2020 Perşembe 18:42 | Son Güncelleme:
Zehra Çilingiroğlu maskesiz görüntülerine açıklık getirdi: Benden dikkatlisi yok
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde sahilde maskesiz görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, o fotoğraflar için ‘’Sosyal mesafeme ve maskemi takmaya özen gösteriyorum ama beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. Spor yaparken takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz" açıklamasını yaptı.