Zehra Çilingiroğlu maskesiz görüntülerine açıklık getirdi: Benden dikkatlisi yok

Geçtiğimiz günlerde sahilde maskesiz görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, o fotoğraflar için ‘’Sosyal mesafeme ve maskemi takmaya özen gösteriyorum ama beni spor yaparken görüntüledikleri için orada maskem yoktu. Spor yaparken takamam zaten. Fakat kalabalık ortamlarda benden daha dikkatlisini göremezsiniz" açıklamasını yaptı.

