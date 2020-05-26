Zayıflatan çay iksirleri

Koronavirüs ile mücadele edilen bu dönemde evlerde kalınması ve izolasyon kurallarını uyulması son derece önemli. Buna karşın, dışarıdaki hareketli hayatı evin içinde yaşayamayanlar, zaman geçirmek adına yeni uğraşlar ediniyor. En büyük uğraş alanı ise mutfak. Daha evvel genellikle dışarıda tüketilen veya hazır olarak alınan yiyeceklerin evde yapılması, un, tuz ve şeker tüketimindeki artışı da beraberinden getirdi. Buna bir de hareketsizlik eklenince kilolar aldı başını gitti. Ramazan ayının ardından kilo vermek için iyi bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu söyleyen Akupunktur Uzmanı Dr. Murat Topoğlu dikkatli beslenirken bir yandan da sağlıklı çaylar tüketerek kilo verme sürecini hızlandırabileceğimizi dile getirdi.

RUHSAL AÇLIĞA DİKKAT EDİLMELİ



Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapadığımız bu dönemde hareketsizlik ve duygusal açlık nedeniyle kiloların arttığına dikkat çeken Dr. Murat Topoğlu, “Metabolizmayı dengeleyici olarak, kiloyu azaltan, kişiyi rahatlatan, sağlıklı ve genç kalmasına yardımcı olan bitkisel çaylar size diyet döneminde yardımcı olabilir. Bazı bitkisel çaylar iştahın azalmasına yardımcı olur” dedi. Dr. Murat Topoğlu, “Mate çayı ve benzeri acımsı tada sahip olan bitkisel çaylar da iştahın azalmasını sağlıyor. Bugün sizlere zayıflatan çayların sırrını vereceğim. Yalnız şunu belirtmeliyim; bu tür çayları içerken şekersiz içmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bitkisel çaylar iştahı azaltma etkisini göstermeyecektir” diye de ekledi.

ÖDEM ATICI ÇAY



1 tutam mısır püskülü, 1 tutam ısırgan otu, 8-10 adet kuru kiraz sapı, 8-10 adet taze maydanoz yaprağı, 3-4 adet defne yaprağı, yarım su bardağı kıyılmış beyaz lahana

Hazırlanışı: Bir litre suyla karıştırıp kaynatın ve soğuyunca günde 2 veya 3 kez bir su bardağı için.

TOKLUK HİSSİ VEREN ÇAY



Biberiye, papatya, kekik, mate, rezene, zencefil, kuşburnu

Hazırlanışı: 5 bardak su (1 litre) kaynamış suyun içine hepsinden 1 çay kaşığı kadar konularak 3 dakika demlendirin ve tüketin.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN ÇAY



1 çay kaşığı anason, 1 çay kaşığı papatya, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı funda yaprağı, 3 adet karanfil, 1 yemek kaşığı biberiye, 1 adet yeşil elma, 1 adet ısırgan otu yaprağı, 1 çay kaşığı rezene, 1 çay kaşığı tere tohumu, 1 litre su

Hazırlanışı: Kaynatıp soğuttuktan sonra, bir bardak yemeklerden önce günde üç defa içilir.

KABIZLIK GİDERİCİ ÇAY



Sinameke, rezene, kişniş, anason, eğir kökü

Hazırlanışı: Hepsinden bir tutam 250 ml (bir bardak) kaynamış suya konularak 5 dakika demlenir ve içilir.