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20 Ekim 2020 Salı 21:42 | Son Güncelleme:

Zap Suyu'nda tehlikeli imece

Zap Suyu'nda tehlikeli imece

Van'ın Başkale İlçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehri'ne kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor.

Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor. 

Her yıl bu mevsimde odun topladıklarını anlatan Şahan Çelik, "Yılın 6 ayı sobalarımızı yakıyoruz. Bundan dolayı da şimdiden hazırlığımızı yapıp, kışlık yakacağımızı topluyoruz. Bu işi de komşularımızla birlikte imece usulü yapıyoruz" dedi.

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