Yüzerken yapılan hatalar omuz sendromu nedeni

Yüzerken sık yapılan bazı hataların omuz bölgesinde ağrıya neden olabileceğine işaret eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Gökhan Meriç, yoğun yüzme, yapısal sorunlar ya da altta yatan farklı bir nedenden dolayı aktivite sonrasında ağrı şikayetiyle başvuran hastaların bu dönemde arttığını söyledi. Meriç, omuz kaslarında tendinit (ödem), kol yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması sonucu olan omuz sıkışma sendromu, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazı kasında tendinit yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz yaralanmalarının arasında yer aldığını söyledi. Omuz yaralanmalarını önlemek için, yüzmeden önce düzgün bir şekilde ısınmak ve sezon öncesi ve mevsimde özellikle kas güçlendirmesini artırmak gerektiğini söyleyen Meriç, özellikle yoğun omuz ağrısı olduğu dönemlerde yüzmeye ara vermek gerektiğini söyledi. Alınabilecek önlemler ve tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi: “Omuza günde 3-4 defa buz uygulaması yapmak gerekir. Aynı zamanda 5-7 gün süre ile ağrı kesici kullanmak gerekir. Dinlenme ve tedaviye rağmen omuz ağrısı devam eden hastalara omuz MR görüntülemesi istenir."