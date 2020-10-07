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07 Ekim 2020 Çarşamba 18:43 | Son Güncelleme:

Yüz seğirmesi deyip geçmeyin!

Yüz seğirmesi deyip geçmeyin!

Günümüzde sağlık kadar kozmetik bir sorun haline dönüşen yüz seğirmeleri, toplumu sosyal yönden de etkiliyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, “Yüz seğirmesinde beyincikteki atar damar ile yüz siniri arasında yakın bir temas sonrası adete yüz sinirinde sıkışma vardır. Bu baskı yapan atar damarlarda başlangıçta seyrek olamk üzere hastalık müzminleştikçe daha sık olmak üzere göz etrafındaki kaslar ve ağız kenarındaki kaslarda istem dışı kasılmalar şeklinde kendini gösterir. Estetik veya kozmetik bir problem olan bu hastalıkta tedavi başarısız kaldığında çoğunlukla hastada psikolojik problemler kaçınılmazdır. Bu yüzden kalıcı ve başarılı tedavisi beyincik ameliyatı ile sağlanmaktadır. Her yaş gurubunda bu ameliyat yapılabilmektedir. Hastalar ortalama 1 hafta hastanede kalırken 15 ile 20 gün sonra işine dönmektedirler” diye konuştu.

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