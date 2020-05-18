Yusuf Güney can dostlarını unutmadı

RECEP ASLAN



Güney, Kuruçeşme'de sokakta bulunan kedi ve köpeklere mama dağıttı. Valilikten özel izin alarak dışarı çıktığını anlatan Yusuf Güney, "Sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıktım" dedi. Karantina döneminde yeni projeler geliştirdiğini söyleyen şarkıcı, 'Bir yarışma programı yapıyorum. Amatör müzikle uğraşan kardeşlerimizin şarkılarını ve bestelerini değerlendirecek bir program yapıyoruz" diye konuştu.