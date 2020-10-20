Yurttan çıkan Robin Hood

Doğan Elden, 36 yıl önce Ankara'da cami avlusuna bırakıldığında kendisini bulan bir zabıta memuru tarafından Keçiören Çocuk Yuvası'na götürüldü. 18 yaşında yurttan ayrılan Elden, bir süre sokakta yaşadı. Antalya'ya yerleşip bir çiftlikte iş bulan Elden, yaşadığı zorlu hayatı anlatan 6 kitap yazdı. Kepez Kaymakamlığı'nda memur olan Elden, sıcak bir ailenin özlemi içinde büyüdüğü günleri ve sonrasında yaşadığı yokluğu başkaları yaşamasın diye yardım faaliyetlerine ağırlık verdi.

ŞİMDİYE KADAR 2 BİN 450 AİLEYE ULAŞTI



Düzenlediği sosyal projeler ve yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldüren Elden, bu özelliği ile 'Yerli Robin Hood' olarak tanındı. 39 yaşındaki Elden, mesai saati biter bitmez, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan akülü araba, gıda, giyim ve ev eşyası gibi yardım malzemelerini adreslere ulaştırıyor. Elden, 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü yardım faaliyetlerinde hayırseverlerin destekleriyle Türkiye genelinde 2 bin 450 ailenin ve 86 engelli çocuğun yüzünü güldürdü.

YOKLUK VE ACININ NE OLDUĞUNU BİLİYORUM



Yetiştirme yurdunda büyüdüğü için "Benim annem de babam da devlet" diyen Elden, "Yokluğun ve acının nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen bir insanım. O yüzden bu işlere beni vesile kılan devletime teşekkür ediyorum. Bugün bu noktaya kadar geldiğim için çok mutluyum" dedi.