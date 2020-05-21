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  3. YouTube'dan 'uyu' talimatı
21 Mayıs 2020 Perşembe 23:26 | Son Güncelleme:

YouTube'dan 'uyu' talimatı

YouTube'dan 'uyu' talimatı

Telefon üzerinden video izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor çoğu zaman uykusuz kalıyoruz.

YouTube uyku hatırlatması özelliği ile bundan böyle izleyicilerini uyaracak. Ayarlar sekmesine eklenecek ayar ile uyku saatlerinizi ayarlayıp, bu saatlerden önce hatırlatmalar alabileceksiniz. Buna ek olarak bir gün içerisinde ne kadar süre YouTube üzerinde vakit geçirebileceğinizi kısıtlayabileceksiniz. Bu özellik size 15-180 dakika arası hatırlatıcılar ekleme imkanı tanıyacak.  


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