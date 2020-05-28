YouTube'a rakip olarak başlatılan Instagram IGTV para kazandıracak

İstediği başarıyı yakalayamayan uygulama bundan böyle, yayımlanan videolarda çıkacak reklamlar üstünden içerik üreticiler için gelir kapısı haline geliyor. 15 saniyelik video reklamlar üzerinden sürecek süreçte, reklam gösterimi üstünden içerik üreticiye para ödenecek.