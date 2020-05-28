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  3. YouTube'a rakip olarak başlatılan Instagram IGTV para kazandıracak
28 Mayıs 2020 Perşembe 20:08 | Son Güncelleme:

YouTube'a rakip olarak başlatılan Instagram IGTV para kazandıracak

YouTube'a rakip olarak başlatılan Instagram IGTV para kazandıracak

Sosyal medya platformu Instagram'da, bir dakikadan uzun videolar atılmasına imkan tanıyan IGTV, YouTube'a rakip olarak başlatılmıştı.

İstediği başarıyı yakalayamayan uygulama bundan böyle, yayımlanan videolarda çıkacak reklamlar üstünden içerik üreticiler için gelir kapısı haline geliyor. 15 saniyelik video reklamlar üzerinden sürecek süreçte, reklam gösterimi üstünden içerik üreticiye para ödenecek.


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