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  3. Yonca Lodi'den meslek birliklerine sitem dolu sözler: Müzisyenler unutuldu

Yonca Lodi'den meslek birliklerine sitem dolu sözler: Müzisyenler unutuldu

Yonca Lodi'den meslek birliklerine sitem dolu sözler: Müzisyenler unutuldu

Şarkıcı Yonca Lodi, müzisyenlerin üye oldukları meslek örgütlerine sitem etti.

BiMagazin’in canlı yayın konuğu olan ünlü yorumcu, pandemi döneminde sanatçıların yalnız kaldığını söyledi. Lodi, “Bu meslek için emek veren ve bu meslek örgütlerine üye olan birçok müzisyen zor durumda. Beni bu süreçte bir kişi bile aramadı. O sahnede ve sahne arkasında emek veren kardeşlerimiz için aynı durumun geçerli olduğuna eminim. Meslek birliklerine kızıyorum bu dönemde. Müzisyenler bir parça unutuldu gibi geliyor bana” dedi.


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