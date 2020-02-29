Yoğun istek üzerine yeniden sahneleyecek

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe’nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan’ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor. Geçen yıl kasım ayında prömiyeri yapılan ve izleyenler tarafından büyük beğeni alan müzikalin provaları da sürüyor.