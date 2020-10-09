  • $7,9336
  • 9,34
  • 486.921
  • 1155.54
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Ekim 2020 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

Yine korona partisi

Yine korona partisi
- RECEP ASLAN

Koronavirüs nedeniyle gece kulüplerinde müziğin sesinin gece 12'de sona ermesi, eğlence severleri ev partilerine yöneltti.

Geçen hafta Yeniköy'de yapılan partinin bir benzeri, önceki gece Etiler'de lüks bir villada yapıldı. Partide sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Aşırı yüksek çalan müzik sesinden dolayı komşular polise şikayette bulundu. 

Villaya polis ekiplerinin gelmesiyle müziğin sesi kısıldı. Partiden çıkanların çoğunda maske yokken kimileri de yüzlerini gizledi. 

Olay yerine polisin gelmesiyle parti sonlandı. Çıkışta bazı konuklar yüzlerini sakladı. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ka

Günün öne çıkan haberleri - 08 Ekim 2020

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Balıkesir'de sahte altınla kuyumcudan dolandırıcılık güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aslına uygun yenilenen ecdat yadigarı cami ibadete açıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.