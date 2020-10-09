Yine korona partisi

Geçen hafta Yeniköy'de yapılan partinin bir benzeri, önceki gece Etiler'de lüks bir villada yapıldı. Partide sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Aşırı yüksek çalan müzik sesinden dolayı komşular polise şikayette bulundu.



Villaya polis ekiplerinin gelmesiyle müziğin sesi kısıldı. Partiden çıkanların çoğunda maske yokken kimileri de yüzlerini gizledi.

Olay yerine polisin gelmesiyle parti sonlandı. Çıkışta bazı konuklar yüzlerini sakladı.