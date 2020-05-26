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  3. Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu
26 Mayıs 2020 Salı 21:21 | Son Güncelleme:

Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu

Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu

Yaptığı birçok çalışma ile Türkiye'de adından söz ettiren Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, eşi ve kız kardeşiyle birlikte köy ziyaretleri yapıyor.

Dağdelen, öğrencilerinin eğitimlerine daha kolay devam etmeleri için ihtiyacı olan kitaplar, kırtasiye malzemeleri, enstrümanlar, sürpriz paketler ve tabletler götürüyor. Tüm önlemleri alıp sosyal mesafe kurallarına uyarak köylere her gittiği öğrencisine müzik dersi çalıştırıyor. 


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