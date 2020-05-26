Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu

Dağdelen, öğrencilerinin eğitimlerine daha kolay devam etmeleri için ihtiyacı olan kitaplar, kırtasiye malzemeleri, enstrümanlar, sürpriz paketler ve tabletler götürüyor. Tüm önlemleri alıp sosyal mesafe kurallarına uyarak köylere her gittiği öğrencisine müzik dersi çalıştırıyor.