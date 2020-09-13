Yıldız Tilbe Tarkan'ın Açıkhava'da en çok konser veren şarkıcı rekorunu elinden alacak!

Tilbe, 11 konserle Açıkhava’da en çok konser veren Tarkan’ı geçeceğinin hatırlatılması üzerine “Rekor kiminse kimin. Hiç umurumda değil. Önemli olan burada gecelerin güzel geçmesi ve insanların eğlenmesidir. Bu sahne hepimizin. Her şey çok güzel olsun” şeklinde karşılık verdi.