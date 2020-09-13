13 Eylül 2020 Pazar 18:56 | Son Güncelleme:
Yıldız Tilbe Tarkan'ın Açıkhava'da en çok konser veren şarkıcı rekorunu elinden alacak!
Bu yıl Açıkhava'da 12 konser anlaşması yapan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında konser iptal edilince sahneleri yarım kalan Yıldız Tilbe, önceki akşam son kez sahnedeydi.
Tilbe, 11 konserle Açıkhava’da en çok konser veren Tarkan’ı geçeceğinin hatırlatılması üzerine “Rekor kiminse kimin. Hiç umurumda değil. Önemli olan burada gecelerin güzel geçmesi ve insanların eğlenmesidir. Bu sahne hepimizin. Her şey çok güzel olsun” şeklinde karşılık verdi.