YHT biletleri ne zaman satışa çıkıyor, nasıl alınacak? Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri ne zaman başlayacak?

YHT biletleri ne zaman satışa çıkıyor, nasıl alınacak? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başladı. Zira koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden açılmak için gün sayıyor. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan YHT seferleri için bilet satışı daha önceden yapılacak. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına dair bilgilendirmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin satışına ise Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yani yarın başlanacak.

Alınacak olan tedbirler kapsamında “Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

-YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

-Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

-Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

-Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

-Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

-Ana hat trenler, bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.

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YHT BİLETİ NASIL ALINACAK?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulamadan, internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden ise bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların korona virüsü ile ilgili durumlarını kontrol etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) koduyla gerçekleştirilecek. Sağlık birimlerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere ise bilet satışı yapılmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için, ilgili makamlardan onaylı 'Seyahat İzin Belgesi' zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadarki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak.

TCDD Taşımacılık, mart ayında korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından YHT seferlerini durdurmuştu. TCDD Taşımacılık; YHT, ana hat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtmişti.