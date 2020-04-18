Yeterince pişmemiş yiyecekler riskli

Koronavirüs salgınında uzmanlar, “Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar, mikrobiyolojik olarak risk kaynağı olabilir” dedi. Gıda Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tacer Caba, “Gıdaları temizlemeden önce kendi ellerimizi en az 20 saniye boyunca sabunla ve ılık su ile yıkamalıyız. Özellikle et ve et ürünlerine dokunduktan sonra da mutlaka bu şekilde kendi el temizliğimizi gerçekleştirmeliyiz” dedi.

ÇAPRAZ BULAŞMAYA KARŞI

Caba, “Çiğ meyve, sebzeleri kabuklarını soymadan, mutlaka akan temiz su altında ovarak yıkamalıyız, gerekli durumlarda yüzey temizliği için fırça da kullanılabilir. Farklı gıda grupları örneğin, çiğ sebze, çiğ et, pişmiş yemek gibi gıdalarda farklı bıçak, kesme tahtası vb. mutfak ekipmanları kullanılması yoluyla bunlar arasındaki olası çapraz bulaşmaları engellemeliyiz. Özellikle çiğ gıdalar ve yerince pişirilmemiş (merkezi sıcaklığı en az 15 saniye 74°C olacak şekilde pişirilmeli) hayvansal gıdalar mikrobiyolojik olarak daha fazla risk kaynağı olabilir” şeklinde konuştu.

DIŞARIDAN YEMEK GÜVENLİ Mİ?

Koronavirüs nedeniyle dışardan gıda siparişinin artmasıyla ilgili konuşan Gıda Mühendisi Zeynep Tacer Caba, son olarak şunları söyledi; “Gıda üretim, işleme, servis ve sevk işlemleri sırasında gıda güvenliği ve genel hijyen şartlarının etkin bir biçimde sağlandığına emin olunduğu koşullarda COVID-19 hastalığı için gıda kaynaklı bulaşma bulgusu bildirilmediğinden yemek siparişi verilebilir. Ancak, enfekte olan personel ile olası bir temasın gıda zincirinin her aşamasında engellenmiş ve gıda ile temas eden her türlü yüzeyde (ambalaj dahil) hijyen şartlarının sağlanmış olduğundan emin olunması büyük önem taşımaktadır. Çiğ ve yeterince pişirilmemiş gıdalar risk kaynağı olabilir.”