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  • Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım: Severek evlendik saygıyla ayrıldık
19 Eylül 2020 Cumartesi 22:42 | Son Güncelleme:

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım: Severek evlendik saygıyla ayrıldık

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım: Severek evlendik saygıyla ayrıldık

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım, Severek evlendik, karşılıklı saygı ile bitirdik. Arkadaşça ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı olsun” dedi.

Yeşim Salkım’ın kızı Gizem Salkım, 2017 yılında evlendiği Ozan Düztaş’tan boşandı. Önceki gün annesiyle İstinyepark’ta ortaya çıkan Gizem Salkım, yaşanılan ayrılığın ardından “Severek evlendik, karşılıklı saygı ile bitirdik. Arkadaşça ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

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