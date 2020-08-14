14 Ağustos 2020 Cuma 19:59 | Son Güncelleme:
Yeşim Salkım en büyük hayalini açıkladı! 'Torun istiyorum'
Yeşim Salkım, Katarsis programına katıldı.
İki kız çocuğu bulunan şarkıcı, torun sahibi olmak istediğini söyledi. Salkım, “Yaş almaktan daha güzel ne olabilir, çay bile demlenince içilir. Evlatlarımın çocukları olduğu zaman kök saldığımı ve o köklerin derinlere gittiğini hissedeceğim. Bu dünyadan ölüp gittikten sonra senden kalan köklerin olması ve onların o kökleri dünyaya bırakacak olması hayalim. Çoğu hayalimi gerçekleştirdim. En büyük hayalim torunumu kucağıma almak” dedi.