Yeşilçam yıldızı Coşkun Göğen üç filmle dönüyor

‘Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen, üç film projesi ile ekranlara dönüyor. Aydemir Akbaş ile bir komedi filminde oynayacağını söyleyen Göğen, iki film için daha anlaştığını söyledi. Göğen, “Çalışmayı çok seviyorum. Sinema benim ruhumu yenileyen bir sektör. Ardı ardına gelen projeleri değerlendirmemek olmazdı. Şimdi alt oyuncu kadrolarının toparlanmasını bekliyoruz. Ardından setler kurulacak" dedi.