Yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor

Kişinin metabolizma hızı ile kilo verme hızı doğru orantılıdır. Sağlıklı kilo vermek için düzenli beslenmenin yanı sıra aşırıya kaçmadan yeşil çay içilmesini öneren Diyetisyen Şeyda Sular, "İyi bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay içeriğinde kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırdığı birçok araştırma sonucu görülmüştür. Aynı şekilde kahve tüketimiyle de metabolizmamızı hızlandırmak mümkündür. Özellikle spor öncesi içilen kahveyle spor esnasında yakılan enerjiyi arttırdığı bilinmektedir. Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra kafein tüketim miktarı 400 ml üstünde tutulmamalı tutulduğu takdirde çarpıntı, tansiyon problemi, uykusuzluk ve kadınlarda osteoporozu artırdığı unutulmamalıdır. Her şeyde olduğu gibi azı karar çoğu zarar" dedi.