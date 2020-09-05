Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Yeni sezon önlemlerle hazır
05 Eylül 2020 Cumartesi 21:21 | Son Güncelleme:

Yeni sezon önlemlerle hazır

Yeni sezon önlemlerle hazır

Kültür-sanat sezonu, pandemi önlemleri gölgesinde başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, sıkı önlemler aldıklarını söyledi.

2020 Kültür - sanat sezonu, 1 Eylül itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında başladı. Martta pandeminin başlamasıyla tiyatro, opera ve konserlere ara verildiğini hatırlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kaybedilen vakti telefi edebilmek için de 1 Eylül'den beri tekrar perdeleri açtıklarının altını çizdi. Girişlerde ateş ölçümü yapıldığını, hijyen önlemlerinin alındığını anlatan Yavuz, aldıkları önlemleri şu şekilde sıraladı.

• Salonlarımızı 48 saat arayla kullanıyoruz.

• Tiyatroları aynı mekanı salı, perşembe ve cumartesi olacak şekilde, iki temsil arasında 48 saat süreyle düzenle yaptık. Sadece büyük salonlarımızı kullanıma açtık.

• Küçük ve kliması çok iyi olmayan, dışarıdan hava almayan salonları şu anda açmadık.

• Oyun aralarını biraz daha uzattık. İnsanların kantinlerden daha uzun faydalanmaları için teneffüs dediğimiz araları uzattık.

• Sahne arkasında da sanatçılarımızla ilgili tedbirleri aldık.

• Daha az sanatçılarımızın yer aldığı eserlerimizi çalıştık.

• Salonlarımızı yüzde 50 kapasitesiyle dolduruyoruz.

Bonservisi elinde, tam Cimbom'un aradığı tip: Aleix Garcia...
Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki
KKTC'den yeni koronavirüs kararı: Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi
Vaka sayısı artıyor! Dünya genelinde koronavirüste son durum
'ABD polisi bir siyahi vatandaşı daha öldürdü'

'ABD polisi bir siyahi vatandaşı daha öldürdü'

4 Eylül Cuma gününe ait reyting sonuçları yayında!

4 Eylül Cuma gününe ait reyting sonuçları yayında!

Geri dönüşü olmayan anlar

Geri dönüşü olmayan anlar

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar