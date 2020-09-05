Yeni sezon önlemlerle hazır

2020 Kültür - sanat sezonu, 1 Eylül itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında başladı. Martta pandeminin başlamasıyla tiyatro, opera ve konserlere ara verildiğini hatırlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kaybedilen vakti telefi edebilmek için de 1 Eylül'den beri tekrar perdeleri açtıklarının altını çizdi. Girişlerde ateş ölçümü yapıldığını, hijyen önlemlerinin alındığını anlatan Yavuz, aldıkları önlemleri şu şekilde sıraladı.

• Salonlarımızı 48 saat arayla kullanıyoruz.

• Tiyatroları aynı mekanı salı, perşembe ve cumartesi olacak şekilde, iki temsil arasında 48 saat süreyle düzenle yaptık. Sadece büyük salonlarımızı kullanıma açtık.

• Küçük ve kliması çok iyi olmayan, dışarıdan hava almayan salonları şu anda açmadık.

• Oyun aralarını biraz daha uzattık. İnsanların kantinlerden daha uzun faydalanmaları için teneffüs dediğimiz araları uzattık.

• Sahne arkasında da sanatçılarımızla ilgili tedbirleri aldık.

• Daha az sanatçılarımızın yer aldığı eserlerimizi çalıştık.

• Salonlarımızı yüzde 50 kapasitesiyle dolduruyoruz.