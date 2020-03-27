Yeni projelere koronavirüs engeli! Filmler sonbahara kaldı

ERÇİN DAĞ EYSEN



Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs, Türk sinema sektörünü de vurdu. Filmlerin vizyona giriş tarihi sonbahara ertelenirken, yazın çekilmesi planlanan yapımlar da askıya alındı. Bu ertelemeler sinema sektöründe talihsizlik olarak görülürken yönetmenlerde mağdur olduklarını anlattı.

ÖNCELİĞİM HAYATTA KALMAK



Emmy ödüllü 'Kara Sevda' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi birçok yapımda imzası bulunan yönetmen Hilal Saral, planlarının değiştiğini söyledi. Yazın çekmeyi planladığı filmini askıya aldığını söyleyen Saral, "Şu anda bunu yapamayacağım ve erteleneceğini görüyorum. Çok üzücü ama sağlık söz konusu olduğu için hayatta kalmak hepimizin önceliği!" dedi.

YAPIMCILAR BÜYÜK BORÇTA



Haluk Bilginer, Elçin Sangu ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı '9 Kere Leyla' filmini çeken yönetmen Ezel Akay, yapımın vizyon tarihini ertelediğini söyledi. 9 yıl aradan sonra ilk kez film çektiğini söyleyen Akay, "Yapımcılar da büyük bir borç altına girdiler. Gişe gerçekleşince para kazanılacaktı. 23 Nisan'da vizyona girer miyiz diye düşündük. Mümkün değil. Sonra da Ramazan geliyor. Artık film sonbahara kaldı" dedi.