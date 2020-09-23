Yeni meslek: 'HES'cilik

Diyarbakır Adliyesi önünde 2 yıldır arzuhalcilik yapan lise mezunu Mehmet Ali Askan (22), kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi şartından sonra adliyeye gelen vatandaşlara kod almakta yardımcı olmaya başladı.



Daktilosunun yanına ‘HES Kodu Alınır’ yazan Askan, “Adliyeye giren vatandaşların çoğu HES kodu almayı bilmiyor. Bazıları da koşuşturuyor. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Bu şekilde gelen müşterilere dilekçe yazıyorum ve HES kodunda yardımcı oluyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum" dedi.