Yeni hayata ilk adım

Derya Sert ile aynı odaya alınan bebeği, 15 gün sonra taburcu edilecek. Ömer Özkan adını verdikleri oğullarıyla başlayacakları yeni hayatı heyecanla bekleyen Derya Sert, 'Her şey yolunda, 28 haftalık 760 gram dünyaya gelen bebeğimiz 3 kiloyu aştı" dedi.