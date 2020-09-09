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09 Eylül 2020 Çarşamba 20:50 | Son Güncelleme:

Yeni hayata ilk adım

Yeni hayata ilk adım

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 10 yıl önce dünyanın başarılı ilk rahim naklini olan Derya Sert (32) ile 4 Haziran'da dünyaya getirdiği bebeği Ömer Özkan, yoğun bakımda 3 ay süren kritik süreci atlattı.

Derya Sert ile aynı odaya alınan bebeği, 15 gün sonra taburcu edilecek. Ömer Özkan adını verdikleri oğullarıyla başlayacakları yeni hayatı heyecanla bekleyen Derya Sert, 'Her şey yolunda, 28 haftalık 760 gram dünyaya gelen bebeğimiz 3 kiloyu aştı" dedi.

<p>Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'

Prof. Dr. Kerem Alkin Bakan Berat Albayrak'ın V tipi açıklamasını yorumladı

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