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  3. Yeni Hayat dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşı Emre Yusufi evlilik yolunda!
16 Haziran 2020 Salı 22:13 | Son Güncelleme:

Yeni Hayat dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşı Emre Yusufi evlilik yolunda!

Yeni Hayat dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşı Emre Yusufi evlilik yolunda!

'Yeni Hayat' dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya'nın heykeltraş erkek arkadaşı Emre Yusufi'yle beraberliği evlilik yolunda ilerliyor.

Bebek’te görüntülenen ünlü çift, aileleriyle tanıştıklarını söyledi. Şahinkaya, “Ben onun ailesiyle tanıştım o da benim ailemle Facetime olarak tanıştı. Babam çünkü yurtdışında. Güzel gidiyor, her şey yolunda ” dedi.

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