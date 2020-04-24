Yengeç hayal peşinde, İkizler dengede

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



İletişim kurarken dikkatli olunması gereken bir haftaya giriyoruz. 25 Nisan günü Merkür ile Plüton arasında, 26 Nisan’da Merkür ile Jüpiter arasında, 28 Nisan’da Merkür ile Satürn arasında olumsuz etkileşimler söz konusu olacak. Dünyada liderler ve yöneticiler zorlayıcı kararlar almaya mecbur kalacaklar. Aldıkları kararlar ve iletişim kurarken kullandıkların üslup yüzünden eleştiriye maruz kalabilirler. Hatta ülkeler arasında güç savaşları ve krizler gündeme gelebilir. Haberleşme, ulaşım ve sosyal medya bağlamında da kısıtlamaların devam etmesi mümkün görünüyor.

İLETİŞİM SORUNU



Özellikle 25 Nisan günü iletişim kurarken soğuk savaşlardan kaçınmak gerekiyor. İletişim süreçlerinde manipülasyon ve paranoya rüzgarları esebilir. 26 Nisan’da ise abartılı konuşmaktan ve tutamayacağımız sözler vermekten kaçınmalısınız. Özellikle aşırı risk içeren kararlar almamak gerekiyor. 28 Nisan’da kendinizi karamsar hissedebilir, karar almakta zorlanabilirsiniz. Sözleşme imzalamak için pek uygun bir gün olmayacak. 01 mayıs günü Merkür ile Uranüs gökyüzünde aynı hizaya gelecekler. Böylece hayatınızı değiştirecek kararlar almanız söz konusu olacak. Ancak değişim yerinde, zamanında ve dozunda olmazsa, sorun yaşayabilirsiniz. Değişim yaratmaya çalışırken istikrarı kaybedebilirsiniz. Denge içinde değişimi yaratmak önem taşıyor. Dünyadaki liderlerin ve bilim insanlarının da 1 Mayıs civarında sürpriz açıklamalar yaptıklarına şahit olabiliriz. 25 Nisan tarihinden itibaren geri harekete başlayacak olan Plüton dünyada dönüşüme yönelik krizlerin devreye gireceğine işaret ediyor. Özellikle toprak, tarım, düzen, sınırlar ve dünyadaki güç dengeleri ile ilgili sorunların tohumları atılacak gibi görünüyor.

İÇ GÖZLEM YAPIN



Ay Cumartesi, Pazar ve Pazartesi boyunca ikizler burcunda hareket edecek. Başta da belirttiğim gibi iletişim ile ilgili konuların önemi bir kez daha vurgulanmış olacak. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yengeç burcuna geçecek olan ay Perşembe gününe kadar hayatınızda ev ve aile ilgili konuları ön plana alacak. Kendi duygularınızla bağ kurmak ve iç-gözlem yapmak için ideal günlerde olacaksınız. Perşembe gününden itibaren aslan burcunda seyahat edecek olan hayatınızda yaratıcılığın önemini vurgulayacak. Ev içinde hobilerinizle ilgilenmek ve geleceğe dair yaratıcı projeler üretmek için ideal günlerde olacaksınız.

KOÇ

Hafta sonu yakın akrabalarınız ile iletişim içerisinde olacaksınız. Kardeşleriniz ve kuzenlerinizle ilgili önemli haberler alabilirsiniz. Salı ve çarşamba günlerinde ev içerisinde vakit geçireceksiniz. Evi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren aşk hayatınız ön plana çıkacak. Sevgilinizden bir teklif alabilirsiniz. Eğer sevgiliniz yoksa Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hayattan keyif alacaksınız. Maddi konuları çözümlemek için ideal bir haftadasınız. Sadece gerçekçi adımlar atmanız gerekiyor.

BOĞA

Salı gününe kadar maddi konular gündemde olacak. Daha iyi bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Yatırım yapmakla ilgili fikirlerinizi uygulamak isteyebilirsiniz. Maddi destek görebilirsiniz. Hafta ortası yakın çevre ilişkileri önem kazanacak. Yeni projelerinizde çevrenizden destek görebilirsiniz. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren ev ve emlak konularıyla ilgili sorunlarınızı çözebilirsiniz. Yeniliklere açık olmayı denediğiniz bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Hafta sonu hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. İletişim kurmak istediğiniz kişilerle bağlantıya geçebilirsiniz. İnsan ilişkilerinde istediğiniz dengeyi kuracaksınız. Hafta ortası maddi konularla ilgili kararlar alacaksınız. Yeni bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren kararlarınızı uygulamanız mümkün olacak. Uzun zamandır haber almadınız yakınlarınızdan haberi alabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Eğitim hayatınız da hareketleniyor.

YENGEÇ

Salı gününe kadar evde vakit geçirmenin keyfini çıkaracaksınız. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Yeni projeler üretmek için ideal bir haftadasınız. Geçmişten gelen kişilerle bağlantıya geçeceksiniz. Bağımlılıklardan arınmak için uygun günlerdesiniz. Hafta ortası planlarınızı uygulamak için gayet uygun görünüyor. Sezgilerinize güvenin. Perşembe gününden itibaren maddi konularla ilgili planlar yapacaksınız. Yeni bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Endişeye kapılmadan büyük resmi görerek hareket etmeniz gerekiyor. Hayallerinizin peşinden gitmek için uygun bir zaman.

ASLAN

Hafta sonu eski arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Yeni hedefler belirleyebilir ve onların peşinden gitmeye karar verebilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Hafta ortası kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Gelecekteki planlarınızı değerlendirmek önceliğiniz olacak. Perşembe gününden itibaren planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunmak için uygun günlerde olacaksınız. Risk almaya daha açık olmalısınız. Garantici davrandığını sürece istediğinizi elde edemeyebilirsiniz.

BAŞAK

Hafta sonu kendinize yeni hedefler belirleyeceksiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Hafta ortası arkadaşlarınızla iletişime geçeceksiniz. Üyesi olduğunuz kulüpler ve derneklerle ilgili haber alabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren kendinize vakit ayıracaksınız. Takıntılarınızdan arınmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Detayları değil büyük resmi görmeniz gerekiyor. Bu sayede daha verimli olabilirsiniz. Dengenizi sağlamak için negatif düşünceleri de bir yana bırakmanız gerekiyor.

TERAZİ

Hafta sonu hayatı sorgulayacaksınız. Yeni bir eğitim almakla ilgili bir fikir aklınıza düşebilir. Hak adalet ve hukuk konuları ile ilgili son derece hassas olacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hafta ortası hedeflerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Kariyerinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Patronlarınızdan destek görebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren sosyalleşmek isteyeceksiniz. İnternet üzerinden arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek için kendinizi daha cesur hissedeceksiniz. Artık kendi istediklerinizi yapma zamanı geldi.

AKREP

Hafta sonu hayatınızdaki krizleri etkin yönetmeniz gerekecek. Bu krizleri dönüşüm fırsatına çevirebilirsiniz. Kendinizi derin ve tutkulu hissedeceksiniz. Ancak aşırı şüpheci ve takıntılı olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Ortak yatırımlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.



YAY

Hafta sonu ilişkileriniz gündemde olacak. Sevgiliniz veya eşiniz ile vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Rakiplerinizle ilgili haberler alacaksınız. Yeni sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Günlük rutin işleriniz sizi fazla yoruyor. Hafta ortası riskli ve tehlikeli aktivitelerden kaçınmalısınız. Kredi ve borç konularını çözümlemeniz gerekebilir. Perşembe gününden itibaren yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eğitim hayatınızda yeni kapılar açılabilir. Mümkün olduğunca gerçekçi kararlar almanız gerekiyor. Aksi taktirde istediğiniz başarı gelmeyebilir.

OĞLAK

Hafta sonu sağlığınızı iyileştirmeye dönük kararlar alacaksınız. Diyet veya spor yapmak için uygun günlerdesiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Evinize bir evcil hayvan almaya karar verebilirsiniz. Hafta ortası ilişkinize vakit ayıracaksınız. Eşinizle veya sevgilinizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Sözleşme konuları gündemde olabilir. Perşembe gününden itibaren ortak yatırımlarla ilgili bir fırsat karşınıza gelebilir. Miras konuları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mümkün olduğunca güç savaşlarından kaçınmanız gerekiyor. Şekilci ve önyargılı davranmayın.

KOVA

Hafta sonu aşk trafiğiniz yoğun görünüyor. Sevgilinizle vakit geçirebilirsiniz. Romantik dakikalar yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınız çok yüksek olacak. Hobilerinizde yeniden şekillendirebilirsiniz. Eğer varsa çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz mümkün görünüyor.



BALIK

Hafta sonu ailenizle vakit geçireceksiniz. Yeni projelerimizle ilgili onlardan destek alabilirsiniz. Yakın çevrenizden yoğun ilgi gördüğünüz bir zamandasınız. Hayatınızda yeni kararlar alacaksınız. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Hafta ortası aşk hayatınız canlanacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Hayattan keyif almaya başlayacaksınız. Perşembe gününden itibaren yoğun işler sizi bekliyor. Sabırlı ve çalışkan olmanız gerekiyor. İnsanlara kırılıp küsmek yerine günlük hayatın içine karışmanızın zamanı geldi.