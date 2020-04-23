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  3. Yemek sonrası karın ağrısı başlıyorsa!

Yemek sonrası karın ağrısı başlıyorsa!

Yemek sonrası karın ağrısı başlıyorsa!

Yemek sonrası karın ağrısı başlıyorsa bu habere dikkat edin...

Sindirim sisteminin başından sonuna bütün noktalarını tutabilen ve belirtilerinin başka hastalıklarla karıştırılması dolayısıyla çok geç teşhis edilebilen bir hastalık Crohn. Prof. Dr. Hülya Hamzaoğlu “Daha çok bağırsaklarda görülse de gözler, damarlar ve cilt gibi akla gelmeyecek birçok noktada sorunlara yol açan bu hastalığın en tipik belirtileri ise genellikle şiddetli seyreden karın ağrısı ve kilo kaybı. Dalgalı bir seyir izleyen Crohn çoğunlukla hastaya hayatını zehir etse de, tedavide artık çok daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Bunun nedeni ise; sürekli geliştirilen ilaçlar” diyor.


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