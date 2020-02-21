Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 323.143
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Yemeği ısıtmak tehlikeli! Bakteriler hızla çoğalıyor

Yemeği ısıtmak tehlikeli! Bakteriler hızla çoğalıyor

Yemeği ısıtmak tehlikeli! Bakteriler hızla çoğalıyor

Yaptığınız yemeği tek öğünde bitirin. Saklayacaksanız da soğumasını beklemeden buzdolabına koyun, sadece yiyeceğiniz kadarını ısıtın, tekrar tekrar ateş görmemesi gerekir.

Evlerde pişirilen yemeklerin, pişirildikleri öğün içerisinde tüketilemeyip bir sonraki öğüne saklandığında sağlık açısından riskli hale gelebildiğini söyleyen uzmanlar, “Yiyeceklerin tekrar tekrar ısıtılması, gıda kalitesini düşürürken daha da önemlisi bakteri üremesine sebep olarak sağlık açısından riskli bir duruma yol açıyor” dedi. Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, özellikle tavuk, dana eti, yumurta gibi yüksek riskli kabul edilen gıdaların yanı sıra neredeyse tüm gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı.

DERİN DONDURUCUDA SAKLAYIN

“Bakterilerin yaşayabilmeleri için nem gerekir, tüketilen tüm gıdalarda bakterilerin ihtiyacı kadar nem oranı bulunur. Bu da gıdaları bakteriler için ideal üreme ortamları yapar” diyen Uzunoğlu, “Pişirilen veya çiğ halde tüketime hazırlanan yiyeceklerin artanları eğer uzun süre oda sıcaklığında kaldıysa kesinlikle tüketilmemeli. Buzdolabında muhafaza edilen yiyecekler de tüketilecek kadarı ısıtılmalı. Piştikten sonra uzun süre muhafaza edilmesi gereken yiyecekler ise derin dondurucuya konularak saklanabilir. Ancak çözdürüldükten sonra ısıtılıp hemen tüketilmelidir” şeklinde konuştu. Yeniden tüketim için bekletilen gıdalarda çözdürme işleminin oda sıcaklığında bekletilerek yapılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.


Zerrin Özer Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar
Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!
'Bahar rolü hasta etti'
Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
10 yıl sonra bir arada
<p>Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle İdlib'den kaçan siviller, Tür

Ölümden kaçış konvoyu! İdlib'den göç sürüyor...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

ABD'nin tarihine damga vurdu! İşte hayata dokunan sözleri...

Gribe karşı birebir yapımı çok kolay! İşte şifalı çay...