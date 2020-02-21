Yemeği ısıtmak tehlikeli! Bakteriler hızla çoğalıyor

Evlerde pişirilen yemeklerin, pişirildikleri öğün içerisinde tüketilemeyip bir sonraki öğüne saklandığında sağlık açısından riskli hale gelebildiğini söyleyen uzmanlar, “Yiyeceklerin tekrar tekrar ısıtılması, gıda kalitesini düşürürken daha da önemlisi bakteri üremesine sebep olarak sağlık açısından riskli bir duruma yol açıyor” dedi. Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, özellikle tavuk, dana eti, yumurta gibi yüksek riskli kabul edilen gıdaların yanı sıra neredeyse tüm gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı.

DERİN DONDURUCUDA SAKLAYIN

“Bakterilerin yaşayabilmeleri için nem gerekir, tüketilen tüm gıdalarda bakterilerin ihtiyacı kadar nem oranı bulunur. Bu da gıdaları bakteriler için ideal üreme ortamları yapar” diyen Uzunoğlu, “Pişirilen veya çiğ halde tüketime hazırlanan yiyeceklerin artanları eğer uzun süre oda sıcaklığında kaldıysa kesinlikle tüketilmemeli. Buzdolabında muhafaza edilen yiyecekler de tüketilecek kadarı ısıtılmalı. Piştikten sonra uzun süre muhafaza edilmesi gereken yiyecekler ise derin dondurucuya konularak saklanabilir. Ancak çözdürüldükten sonra ısıtılıp hemen tüketilmelidir” şeklinde konuştu. Yeniden tüketim için bekletilen gıdalarda çözdürme işleminin oda sıcaklığında bekletilerek yapılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.