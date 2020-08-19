Yeliz ve Ahmet Şafak, Yeditepe İstanbul Konserleri'nde sevilen parçalarını seslendirdi

‘Sel Suyu’ isimli şarkısıyla sahneye çıkan Yeliz, sevilen parçalarını seslendirdi. Yeliz’den sonra sahneye Ahmet Şafak çıktı. 'Yüreğinle Gel' isimli şarkısıyla konserine başlayan Şafak, koronavirüs ile ilgili “Bütün dünyanın yaşadığı bu süreci yine el ele vererek başarıyla atlatacağız” dedi.