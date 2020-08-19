19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:59 | Son Güncelleme:
Yeliz ve Ahmet Şafak, Yeditepe İstanbul Konserleri'nde sevilen parçalarını seslendirdi
Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen ‘Yeditepe İstanbul Konserleri' önceki akşam Yeliz ve Ahmet Şafak ile devam etti.
‘Sel Suyu’ isimli şarkısıyla sahneye çıkan Yeliz, sevilen parçalarını seslendirdi. Yeliz’den sonra sahneye Ahmet Şafak çıktı. 'Yüreğinle Gel' isimli şarkısıyla konserine başlayan Şafak, koronavirüs ile ilgili “Bütün dünyanın yaşadığı bu süreci yine el ele vererek başarıyla atlatacağız” dedi.