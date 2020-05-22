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  3. Yazın cilt ürünlerini dikkatli seçin
22 Mayıs 2020 Cuma 23:34 | Son Güncelleme:

Yazın cilt ürünlerini dikkatli seçin

Yazın cilt ürünlerini dikkatli seçin

Güneş sıcak yüzünü göstermeye başladı. Kışın cilt kururken nemli ve rahat hissettiren ürünler yaz geldiğinde cildi yağlandırıp nemli hissettirebilir.

Gliserol ve üre içeren nemlendiriciler havadan suyu çekerek cilde hapseder ve havanın kuru olduğu veya kış dönemlerinde daha uygundur. Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zahide Eriş Eken “Yazın silikon, gliserin, skualen içeren hafif nemlendiriciler; hem cildi nemlendirir hem de cilde hava alabilir bir bariyer oluşturur. Diz, dirsek, topuk gibi derinin daha kalın olduğu bölgeler temizlenip üre içerikli kremlerle nemlendirilebilir. Su bazlı ürünleri tercih edin. Haftada bir yağı azaltan kil maskeleri kullanılabilir” diyor.


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