Yazar Mustafa Çiftçi'nin hikayeleri Gönül Dağı dizisi için senaryolaştırıldı

Akşam Açık Görüş yazarı “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin, gün yüzüne çıkmamış öyküleri dizi oluyor. Yazarın bilinmeyen hikâyeleri, ‘Gönül Dağı’ adlı dizi için senaryolaştırıldı. Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan’ın kamera karşısına geçtiği dizi, ilk bölümüyle yakın zamanda TRT 1 ekranlarında seyircisini selamlamaya hazırlanıyor.

ANADOLU İNSANININ ÖYKÜSÜ



‘Gönül Dağı’, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsüne odaklanıyor. Gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanları aktaran yapım, şimdiden izleyicisinin ilgisini çekmeyi başardı.

Gülsüm Ali İlhan, son olarak rol aldığı 'Payitaht: Abdülhamid' dizisiyle yıldızı parladı.

'Cennnet'in Gözyaşları' ve 'Güneşin Kızları'nda- oynayan Berk Atan, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Mustafa Çiftçi, İletişim Yayınları'ndan çıkan 'Bozkırda Altmışaltı' kitabıyla edebiyat çevresinden olumlu eleştiriler aldı. Çiftçi, öykülerini her hafta AKŞAM Açık Görüş ekinde kaleme alıyor.