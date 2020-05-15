Yayıncılığın zor yılı

BEDİR ACAR



Zira tüm dünyayı etkisin altına alan salgın, sektörü olumsuz etkiliyor.

Koronavirüs ile mücadele başladığından beri matbaalar baskıya ara verdi, kimi yayıncılar köşelerine çekildi, sektör çalışanlarının neredeyse tamamı evden çalışmaya başladı, tüm kitap fuarları iptal edildi, kitap satan zincir mağazalar kapandı.

Okur kitaba ancak ‘online’ satış yapan mecralardan ulaşabiliyor.

Normal zamanlarda bile ayakta kalma mücadelesi veren yayın sektörü, virüsle mücadele döneminde daha da zora girdi.

Bu noktada sektör yetkilileri, yazarların yazmaya devam etmesi, yazdıklarının okuyucuya ulaşması için yayıncılara yönelik ilan edilen desteklerin daha da artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Gerçi yayıncılar, hükümet tarafından yürürlüğe konulan kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor.

SGK ve vergi ödemeleri ertelendi.

Kredi Garanti Fonu kredilerinden de yararlanıyorlar.

Peki yayıncıları rahatlatacak başka neler yapılabilir?

Bu noktada Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın önerileri var:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphaneler için aldığı kitapların sayılarını artırıp ödemelerini de hızlı şekilde yapması zor dönemin atlatılmasına katkı sağlayabilir.

Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, sanayiciler ve bakanlıklar “kitap hediye etme seferberliği” ilan ederek yayıncılara omuz verebilir.

Yayıncı Tayfur Esen’in de kitaba ulaşmada sıkıntı yaşayan okuru rahatlatacak bir teklifi var:

Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan yerler nasıl belli zaman dilimlerinde açık tutuluyorsa belki şehirlerdeki bazı kitabevleri de hizmete açılabilir.

Şu zor zamanlar için teklifler önemli elbette.

Ancak asıl olan hayatın normal akışına dönmesi.

Bir kez daha yaşayarak tecrübe ettik ki sosyal yaşamda her şey, zincirin halkaları gibi birbirine bağlı.

2019’DA KİTAP PAZARI BÜYÜDÜ



Perakende kitap pazarı geçen sene yüzde 27 büyüme sağladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre 2019 yılında toplam 423.602.825 adet kitap üretilerek satışa sunuldu. 2019 perakende kitap pazarının büyüklüğü %27,09 artışla 8.852 milyon TL oldu.

Rapor, Türkiye’de bağımsız yayıncılığın çeşitlilikteki başarısını ortaya koydu. Türkiye yayıncılığının yeni yayınlanan 68.554 kitap çeşidiyle, IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) verilerine göre dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini koruduğu da raporda açıklandı.

KİŞİ BAŞINA 6,9 KİTAP



TÜİK’in verilerine göre de 31 Aralık 2019 itibarıyla nüfusun 83.154.997 olduğu ülkemizde, kişi başına düşen üretilen kitap sayısı 2019’da 6,9 oldu. Bu olumlu tabloya rağmen bakalım, coronavirüs etkisi 2020 rakamlarına nasıl yansıyacak?

SEZAİ KARAKOÇ ÇAĞINI AŞMIŞ BİRİDİR



Yazar Yusuf Kaplan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlediği "Kültür Nöbeti" programına konuk oldu.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönetimini üstlendiği program Instagram üzerinden canlı yayın olarak gerçekleştirildi. Programda, Türk şiirini metafizik bir esasa oturtan şair olarak kabul edilen, aynı zamanda mütefekkir Sezai Karakoç anlatıldı. Yusuf Kaplan Karakoç'a yönelik sosyal medyada ve bazı gazetelerde oluşan olumsuz yaklaşımın acı verici olduğunu söyleyerek, "Gazetelerin Türkiye'nin yaşayan en büyük düşünürüne bu kadar ilkel bir şekilde saldırması kabul edilemez" diye konuştu.

Kaplan "Sezai Karakoç devre dışı kalırsa Türkiye'nin kalbi, beyni durur. Sezai Karakoç bizim medeniyetimizin ruhudur, umududur ve ufkudur bunu bilmeliyiz. Bu ülkenin çocuklarının, genç kuşakların Sezai Karakoç'u okumaması kadar büyük bir ayıp yoktur.’’ ifadelerini kullandı.

‘VİRÜSÜ KOVUYORUZ’



İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın eserleri, online ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Operacı kimliğinin yanı sıra yaklaşık 45 yıldır resimle ilgilenen Arıkan'ın yağlı boya çalışmaları, sanatçının yapıtları, üye sanatçıların online atölye sergilerinin yer alacağı "Virüsü Kovuyoruz" etkinliği kapsamında sergileniyor. Eserler, 25 Mayıs'a kadar görülebilecek ve etkinlik için özel belirlenen fiyatlardan satın alınabilecek.