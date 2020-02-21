Yay paralanacak, oğlak değişim sürecinde

Astrolog Aşkın ŞENGÜN

Haftaya 4 derece Balık burcunda olan Yeniay ile başlıyoruz. Böyle zamanlarda yaratıcı ve ilhamla dolu bir zaman dilimi içinde olacağız, hayallere dalmak ve kaçmak için de kendimize bir bahane bulabiliriz. Ruh halimiz oldukça değişken olacaktır. Duygu hassasiyeti yüksek olacaktır ve yeniay balık burcunda iken her birimiz arasındaki sınırlar çözülür bu zaman diliminde yüksek bir duygudaşlık duygumuz var. İnsanlara şefkat gösterebiliriz. Balık bir su burcudur aynı zamanda, büyük bir duygu unsurudur, yaralarımızı yatıştırmaya çalışıyoruz. Başkalarının sorunlarına aşırı derecede dâhil olabiliriz ve bu süreçte geçici olarak kendimizi kaybedebiliriz.

SUYUN ETKİSİ VAR

Bu dönem de başkalarının iyi niyetini anlamaya çalışmak ve dikkat etmek akıllıca olacaktır. Yeniay Balık burcundayken, normal uzay ve zaman sınırlarının ötesine geçen yaratıcı akımlar içinde yüzeriz, sembollerin, müziklerin ve görüntülerin ruhun mesajlarını iletmesi bir ruh hali şeklinde görünür ve daha çok sanat, dans, film, fotoğraf, tiyatro ve oyun yoluyla olur. Balık burcuna sahip olan insanlar sanatsal, iyi kalpli ve şiirsel bir ruha sahip olurlar, böyle bir zaman içeresinde belli bir forma sahip olmak mümkün değildir. Hayal gücümüzü beslemek için harika bir zaman dilimi olabilir, suyun yumuşatıcı etkisiyle sert yönümüzü yumuşatıyoruz ve kızgınlığın olduğu yerde affedici oluyoruz. Özellikle de savunmasız olanlar, çocuklar, hayvanlar ve yaşlılar için büyük bir kalbimiz olacak ve tüm yaşamın birliğini görmek isteyen ancak bunu gerçekleşmediğini gören ve kurban rolünü de Balık burcu her zaman yaşar. Yükselende Başak burcu olması aslında tam zıt olan bir durumu da yansıtacaktır zira Başak burcu bu dünya için varken Balık burcu ruhsal bir burçtur. Başak burcunda detaycı, analizci her şeyin mükemmel olmasını isteyen yan varken Balık burcunda çözülme ve dağılma vardır. Bu dönemde bu zıtlıklar içinde olmak hayli zor olacaktır.

İLİŞKİLERDE RİSK

Yükselen yöneticisi Merkür Balık burcunda ve Retro olduğu bu dönemde Merkür Başak burcu yöneticisi olarak Balık burcunda zararlı olması da ayrı bir konudur. Yani bu dönem dengede kalmak hayli zor olabilir, bir konu üzerinde sürekli olarak üzerinde düşünme ve taşınma hep aynı konuların gündemde olacağını da göreceğiz. Böyle bir durumda çözülme ve dağılma riskini de beraberinde getirecektir. Dünya piyasalarında bu açıdan dalgalanmalar görebiliriz altın fiyatlarında ani çıkışlar da olabilir. Aynı şekilde ilişkilerde dağılma ve çözülme riski de yaşanabilir.

KOÇ

Ruhsal alanda olan Yeniay bir anlamda ruhsal sağlık ve sağlık konularının önemli olacağını anlatabilir. İçsel anlamda sıkıntılar ve stres yaratan koşullar içinde olduğunuzu da göstermekte ayrıca elde olmayan koşul ve durumlar aktif olmasından dolayı da bu dönem pek de bir şeylerin beklenmemesi gereken bir dönem olarak görülmelidir. Bu dönem kariyer hayatında atılım içinde olmak ve başarılar beklenebilir. Maddi açıdan ise kendi çabalarınız ile maddi kazançların olacağı bir döneme işaret etmekte, ilişkiler de ise bu dönem Venüs Koç burcu etkisiyle kısa süreli heyecanlar şeklinde ilişkiler gündemde olabilir.

BOĞA

Bu dönem özellikle Balık burcunda olan Yeniay. Arkadaşlar ve sosyal alanlar da olan durumlar arkadaşlıkların önemli olduğu bir haftaya işaret etmekle birlikte. Bu akanda Merkür Retro olması arkadaşlar ve sosyal alanda iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Hatta bu alanda bir şeyler yapma durumu varsa engeller oluşabilir. Bu dönem en iyi durum kendi kişisel gelişiminizi ortaya çıkaracak durumlar da bol bol yeni düşünce ve fikirlere açık olmak ve onları uygulamak olacaktır. Zira Boğa burcunda olan Uranüs kişisel gelişim açısından size karşınıza yeni fırsatlar çıkacağını anlatmaktadır.

İKİZLER

Yeniay'da iş ve kariyer alanında yeni başlangıçlar, yeni deneyimler ve basamak atlama gibi olaylar yaşanabilir. Merkür Balık burcunda Retro olduğundan dolayı kariyer alanında zorluklar, engeller de karşınıza çıkabilir. Bu dönem sabırlı olmak ve hedeflerinizden vazgeçmemek yapmanız gereken şey olacaktır. Üst ve amirler, patronlar ile sorunlar da bu dönem başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde parasal ve maddi açıdan gizli bir el size yardım edebilir ve maddi açıdan destek görebilirsiniz. İlişkilerde ise bu dönem daha çok arkadaşlık alanında hareketli bir dönem de devam etmektedir.

YENGEÇ

Akademik çalışmalar ya da uzak yerler, uzak seyahatler açısından yabancı kültürler ile ilgili durumlar getirebilir. Merkür balık burcunda Retro olması bu alanda zorluklar engeller de getirebilir. Burada yapılması gereken şey bırakmaktan ziyade mücadeleye devam etme şeklinde olmalıdır. Ayrıca bu dönem evlilikte, ilişki ve ortaklılıklardan gelen destekler de önem kazanacaktır. Bu açıdan şanslı bir dönemde olabilirsiniz gene parasal ve maddi açıdan da eliniz para görebilir. Kısaca bu dönem Balık burcu Yeniay size şans getirici koşulları anlatmaktadır.

ASLAN

Başkalarından gelen maddi kaynaklar eşin ya da ortağın parası gibi gelirler ve kredi borçlar alanında maddi açıdan gelir artışı beklenebilir. Tabii Merkür Retro olduğundan bu alanda bazı sıkıntılar da yaşanabilir, bu dönem esas olarak iş ve kariyer alanında ilerlemek adım atmak için uygun bir dönem olabilir. İş hayatından gelen destekler sayesinde kariyer basamaklarında iyi bir konum elde edilebilir. Evlilik ya da aşk hayatında bu dönem fazla beklenti içinde olmamak gerekir, yoğun iş hayatı buna pek fırsat vermeyebilir.

BAŞAK

Başak burçları bu dönem özellikle Balık burcu Yeniayda ilişkiler ve evlilik ortaklık alanı daha önemli bir hale gelebilir. Merkür balık burcunda Retro olduğundan dolayı ilişki ve evlilikte iletişim sorunları olduğu bir dönemi anlatabilir. Ayrıca sözleşmeler ve yazılı belgelere imza atarken dikkatli olunmalıdır. Bu dönem aşk hayatı ya da kendi yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız işlerde başarı şansı yüksektir. Maddi açıdan ise bu dönem Venüs Koç burcunda olduğundan başkalarından gelen maddi kaynaklar önemli olduğunu anlatmaktadır.

TERAZİ

İş hayatı ve gündelik hayat alanında yeni bir başlangıç yapabilirler. Özellikle yeni iş hayatına atılma gibi durumlar yaşanabilir. Tabii bu alanda Merkür Retro olduğundan dolayı da bazı sıkıntılar ve stresli durumlar da olabilir. Bu dönem özellikle ev ve aile hayatından gelen destekler de bir anlam da iş hayatına destek şeklinde özetlenebilir. Maddi açıdan da gene destekleyici koşullar içinde olabilirsiniz, ilişkiler açısından ise bolca hareket ve yeni tanışmalar olsa da kalıcı bir ilişki vaat etmeyebilir. Bu nedenle bu dönem bu alanda pek şanslı bir dönem olmayabilir.

AKREP

Aşk hayatında güzel durumlar olabilir. Yeni başlangıçlar yaşanmaya başlayabilir ancak Merkür Balık burcunda Retro olduğundan dolayı çocuklar ile ya da aşk hayatında iletişim sorunları yaşanabilir. Bu dönem yakın çevre kardeşler alanından ve yakın arkadaşlardan gelen destekler önemli olabilir.

YAY

Ev alma ya da satma muhit değiştirme gibi durumlar ortaya çıkabilir ancak bu durum yorucu olabilir. Zira Merkür Balık burcunda Retro olması bunu anlatır ayrıca ev alım ve satımlarında belgelere dikkat edilmesi de gereklidir. İş hayatında olan güzel gelişmeler maddi açıdan da getiriye dönüşebilir. Zaten uzun süredir maddi sorunlar ile uğraşan Yay burçları bu dönem maddi konularda hareketli bir dönem yaşayabilirler. Bu dönem aşk hayatında hareketli bir dönem olsa da uzun vadeli beraberlikler getirmeyebilir.

OĞLAK

Merkür Balık burcunda Retro olduğundan dolayı da bu alanda iletişim sorunları da ortaya çıkabilir. Bu dönem kendi kişisel atılımlarınız ve projeleriniz açısından olumlu bir dönemde olabilir. İletişim sorunlarına dikkat etmeniz iyi olacaktır ayrıca aşk hayatında olumlu değişimler de gözlenebilir. Sizi değiştirecek insanlar karşınıza çıkabilir aile hayatında hareketli ancak sorunlu bir dönem de olabilir. Maddi açıdan ise biraz dalgalı bir dönem yaşanabilir.

KOVA

Yeniay'da kendi parasal ve maddi alanda olacağı için gelir artışları beklenebilir. Ancak Merkür Balık burcunda Retro olması bu alanda gecikme ve sorunlar beklenen paralar da gecikmeler gibi durumlar stres yarabilir. Bu dönem ev ve aile hayatından gelen destekler de önemli olacaktır.

BALIK

Retrodan ötürü işlerde gecikmeler ve bir şeyin üzerinde sıkça durma üzerinde vakit fazla harcama gibi şeyler can sıkıcı olabilir. Ayrıca bu dönem yakın çevreden ve arkadaşlardan gelen destekler yapmak istediğiniz projeler konusunda istekli davranmanıza neden olabilir. Bir açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar gelen destekler ile olumlu hale dönüşebilir. Maddi konularda oldukça iyi para girişinin olduğu bir dönemi de anlatabilir. Bu dönem kendinize bile vakit ayıramadığınız için, ilişkiler açısından kısır bir dönemi de anlatabilir.